Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,4% comparativ cu trimestrul III 2023; In trimestrul IV 2023, fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,9% pe seria bruta si cu 1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…

- In decembrie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat la 3,4%, de la un nivel de 3,1% luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in decembrie au fost Cehia (7,6%), Romania (7%) si Slovacia (6,6%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale…

- Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national -Indicele preturilor de consum in luna decembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2023 a fost 100,26%, potrivit INS. -Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 a fost…

- ”Indicele preturilor de consum in luna decembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2023 a fost 100,26%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 a fost 6,6%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023) fata…

- Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national -Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2023 a fost 99,99%, potrivit INS. -Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) a…

- Romania se menține printre țarile Uniunii Europene cu cea mai mare rata a inflației și in luna octombrie a acestui an, a anunțat Eurostat. Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a scazut semnificativ in luna octombrie, insa Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata…