Actorul, care a murit la 73 de ani, a fost unul dintre cei mai iubiți profesioniști din branșa artistica romaneasca. In lunga sa cariera a jucat in peste 100 de filme și piese de teatru. Pentru munca sa, devotement și har artistic, a fost recompensat cu „Ordinul Național Serviciul Credincios, in grad de Cavaler”. Actorul a fost chinuit ani de zile de o boala incurabila. Vladimir Gaitan s-a nascut la 2 februarie 1947, la Suceava. A absolvit in 1970 Institutul de arta Teatrala și Cinematografica, secția Actorie, clasa prof. George Carabin și Elena Negreanu. A debutat pe scena Teatrului de Comedie,…