Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Mitica Hagiu din Reghiu a murit in aceasta dimineața, fiind infectat cu temutul COVID-19. In varsta de 58 de ani, Mitica Hagiu era internat la Spitalul de boli infecțioase Matei Balș din București de mai mult timp. Mitica Hagiu era patronul lanțului de benzinarii Hanifa, avea afaceri…

- Arheologii timiseni au facut noi descoperiri in situl arheologic de la Susani. Arheologii Muzeului National al Banatului, impreuna cu specialistii de la Directia Judeteana de Cultura, Muzeul de Istorie si Etnografie din Lugoj si Universitatea de Vest din Timisoara au descoperit doua morminte de incineratie,…

- Maine incepe cea de-a 15-a editie a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS, in Alexandria si inca 8 orase din tara – Bucuresti, Baia Mare, Botosani, Buzau, Campina, Roman, Sibiu si Timisoara.

- Ionut Marius Ciornenchi, candidatul PNL pentru functia de primar al comunei timisene Giera, a fost retinut pentru 24 de ore, alte persoane fiind plasate sub control judiciar pe o perioada de 30 de zile. Ionut Ciornenchi, candidatul PNL la functia de primar al comunei Giera (judetul Timis), a fost retinut…

- O femeie gravida bolnava de COVID-19 a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la Arad la Timisoara, a transmis aradon.ro. Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat pentru sursa citata ca femeia avea 39 de ani si era gravida in 28 de saptamani. Ea…

- Dupa ce a fost prezentata in premiera la Muzeul Județean din Buzau, expoziția „Cum am ajuns aici?”, semnata de buzoianul Vladimir Paun Vrapciu, a ajuns la Muzeul Național al Țaranului Roman din București. Picturile vor fi gazduite in sala Irina Nicolau pana pe 2 august, putand fi admirate de publicul…

- ALDE Bucuresti a facut anuntul pe pagina de Facebook. Inca un deputat a fost depistat cu COVID-19. Presedintele ALDE Bacau, internat la Spitalul Judetean "Am aflat cu tristețe de trecerea in lumina a colegei noastre Adriana Anghel. Iți mulțumim pentru ceea ce ai fost pentru noi, pentru…

- Probabil ca oficialii timisoreni se roaga pentru ca pandemia de coronavirus sa nu „reinvie”, pentru a da motive mai marilor de la Bucuresti sa ne izoleze din nou, iar spectacolul cu intrarea trupelor romanesti in Timisoara, efectuat de Ziua Timisoarei, sa nu aiba loc cu actorii purtand masti de protectie.…