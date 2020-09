A murit ursul accidentat de mașină pe DN13! Reamintim ca ieri dimineața un urs a fost accidentat de un autovehicul pe DN13 E60, in apropierea localitații Gaiești. Astazi animalul a murit din cauza traumatismelor. In urma necropsiei efectuate de Direcția Sanitara Veterinara Mureș s-a stabilit ca a suferit o fractura de femur la membrul posterior stang, rupturi gastrice și hemoragii interne. Avand in […] Sursa articolului: A murit ursul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

