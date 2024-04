Minor de 10 ani accidentat pe o trecere de pietoni din Sângeorgiu de Mureș La data de 18 aprilie 2024, in Sangeorgiu de Mureș, a avut loc un accident rutier, cu victima."Incidentul s-a produs intre un autoturism condus de un tanar, de 19 ani, din Maramureș și un minor, de 10 ani, din Sangeorgiu de Mureș, angajat in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportata la […] Post-ul Minor de 10 ani accidentat pe o trecere de pietoni din Sangeorgiu de… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

