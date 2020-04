Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un ar fi murit, potrivit unui post din Hong Kong, iar conform unei reviste japoneze dictatorul nord-coreean s-ar afla in ”stare vegetativa” dupa ce a fost supus unei operatii la inima luna aceasta, relateaza New York Post preluat de news.ro/ Experții susțin ca in cazul in care informațiile…

- Un mesaj pe care aceasta l-a postat pe reteaua de socializare chineza Weibo a fost preluat intens pe retele de socializare, potrivit International Business Times. Alte publicatii citeaza surse de rang inalt de la Beijing potrivit carora o operatie in vederea montarii unui stent a esuat din cauza ca…

- Presa internaționala este plina de speculații pe tema dictatorului nord-coreean. Zvonurile din jurul starii de sanatate a lui Kim Jong Un s-au intensificat , in timp ce mijloacele de comunicare din Asia au afirmat ca a murit sau este in prezent „grav bolnav”, scrie Daily Mail Directorul adjunct al televiziunii…

- Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-Un, ar fi murit sau este pe patul de moarte, fara speranța de recuperare, conform TMZ.com, care citeaza presa din China și Japonia. Zvonurile au aparut dupa ce China și-a trimis o echipa medicala in țara vecinilor comuniști pentru a-l consulta și ajuta pe Kim. …

- Lumea filmului este in doliu. Jay Benedict, actorul din "Aliens", a murit din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, anunța SkyNews."Cu o tristete profunda, trebuie sa anunțam moartea lui Jay pe 4 aprilie, din cauza complicațiilor aparute din cauza unei infecții cu COVID-19", se arata intr-un…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza coronavirus in Italia a scazut puternic in ultimele 24 de ore, fața de zilele precedente. Autoritațile cer insa o atitudine responsabila in continuare.Italia inregistreaza cel mai mic numar de morți cauzați de COVID din 19 martie incoace, respectiv 525, a…