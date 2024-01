Ion Ardeal Ieremia, regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a murit la doar 58 de ani. Angajat al TNT inca din 1996, regizorul era casatorit cu actrița Claudia Ieremia, avand impreuna un baiat. Ieremia a fost implicat pentru scurt timp și in politica, fiind ales consilier local in Timișoara in 2016, pe lista […] Articolul A murit regizorul timișorean Ion Ardeal Ieremia. Inmormantarea va avea loc la Sacalaz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .