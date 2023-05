Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ray Stevenson a murit la varsta de 58 de ani. Decesul a fost consemnat duminica, potrivit unor surse din anturajul sau.Cauza morții nu a fost dezvaluita, noteaza Antena 3 CNN. CITESTE SI BNR da alerta: Explozia ratelor și a prețurilor va duce la prabușirea consumului și a economiei 10:07…

- Actorul Ray Stevenson a murit, duminica, la varsta de 58 de ani. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Thor", „Punisher: War zone", „King Arthur", „RRR", „Divergent" „Vikings", „Star Wars" si din serialul „Ahsoka". Cauza mortii inca nu a fost dezvaluita, scrie dailymail.co.uk. Ray Stevenson…

- Drama intr-o familie din satul Paraie, comuna Malini. Fetița de 11 ani a murit strivita de o stiva de lemne care a cazut peste ea. Tragicul eveniment s-a petrecut marți dupa amiaza cand minora se juca in curtea casei. Familia a transportat fetița la spitalul din Falticeni insa cadrele medicale de acolo…

- Este doliu la Hollywood! Celebrul actor Paul Grant a murit in urma cu puțin timp. Actorul a cucerit publicul cu rolurile sale din filme precum Star Wars și Harry Potter, care au ajuns privite de intreaga lume. Paul Grant avea doar 54 de ani.

- Fanii seriilor „Star Wars” și „Harry Potter” au aflat in cursul acestei dminieți vetea tragica. Primele informații spun ca celebrul actorul Paul Grant a murit la 56 de ani, dupa ce s-a prabusit pe strada, fiind gasit la intrarea in fața garii King’s Cross din nordul Londrei, joi dupa-amiaza. Actorul…

- Rapperul sud-african Costa Titch a murit la 28 de ani, dupa ce s-a prabușit de doua ori in timp ce canta, anunța Mediafax.Familia lui Constantinos Tsobanoglou, cunoscut sub numele de Costa Titch, a precizat intr-un comunicat ca artistul a murit, dar nu a comunicat cauza sau alte detalii despre incident.…

- Cantaretul Marcel Amont, un artist exuberant si cu multa fantezie pe scena, cunoscut pentru numeroase piese care au trecut proba timpului, precum "Bleu, blanc, blond", a murit miercuri la varsta de 93 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat de presa, informeaza AFP. "Atunci cand ideea de a urca…

- Un actor important de Hollywood se afla in stare critica! Tom Sizemore, din „Saving Private Ryan”, ramane in coma in urma anevrismului suferit in februarie, iar medicii spun ca nu mai exista nicio sansa pentru el. Familia a fost sfatuita de doctori sa ia in calcul varianta deconectarii de la aparate,…