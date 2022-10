A murit profesorul Gheorghe Mencinicopschi Medicul Gheorghe Mencinicopschi a murit miercuri, 19 octombrie, la varsta de 73 de ani, se arata intr-un anunț publicat pe pagina de Facebook a Electrecord. Drum lin, Gheorghe Mencinicopschi! Cercet[torul știintific care a vegheat 42 ani la sanatatea alimentara a poporului roman a trecut prin momente de cumpana, dupa ce sanatatea i-a fost grav afectata […] The post A murit profesorul Gheorghe Mencinicopschi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

