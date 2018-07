A murit pe trecerea de pietoni lovit de ambulanţă Tragedie pe o trecere de pietoni din orasul Tecuci. Un barbat in varsta de 62 de ani, din Tecuci, traversa pe o trecere de pietoni cand a fost acrosat si lovit de o ambulanta, in seara zilei de joi, 05 iulie 2018. A murit mai apoi la spitalul din Tecuci. Autospeciala nu avea semnalele acustice [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

