A murit o legendă a serviciilor secrete Lumea serviciilor secrete de la noi este in doliu pentru ca unul dintre legendele „luminilor” și a „umbrelor” a decedat ieri fulgerator in propria casa. Gneralul-maior in retragere Victor Marcu , fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații (1992- 1995), a decedat fulgerator din viața in noaptea de 18 spre 19 decembrie 2023, in locuința sa din Dambovița. Victor Marcu s-a nascut la 28 iunie 1943 in Moroieni-Dambovița și a absolvit Facutatea de Științe Juridice a Universitații din București in 1970. Ca ofițer de informații pentru securitate naționala și-a desfașurat activitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

