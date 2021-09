A murit Jean-Paul Belmondo, monstru sacru al cinematografiei franceze. Actorul avea 88 de ani Actorul Jean-Paul Belmondo, monstru sacru al cinematografiei franceze, a murit luni, în locuința sa din Paris, a anunțat avocatul acestuia pentru AFP. Actorul francez avea 88 de ani.



În ultimii ani, dupa ce a suferit un AVC în 2001, sanatatea lui a fost în centrul atentiei, relateaza Le Figaro, preluat de News.ro. Dupa o lunga convalescenta, a reusit sa se recupereze. În septembrie 2019 însa, a suferit o &"cadere urâta&", iar o luna mai târziu el a fost prezent la ceremonia Gants d'or la Bruxelles în scaun cu rotile.



Belmondo,…

Sursa articol: hotnews.ro

