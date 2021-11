A murit istoricul Sorin Iftimi. Era internat cu Covid 19

Stiri pe aceeasi tema

- Orest Tafrali a fost un istoric roman, nascut pe pamant dobrogean, in Tulcea care s a stins din viata la Iasi. Activitatea sa profesionala s a invartit in jurul arheologiei. A facut cercetari si avea preocupari de istorie si arta bizantina. Activitati de colectionare, conservare si analizare a patrimoniului…

- De curind, Facultatea de Silvicultura din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat cea de-a V-a ediție a conferinței internaționale „Managementul integrat al resurselor de mediu”. Potrivit USV, conferința a avut loc in sistem on-line și s-a bucurat de o larga audiența, fiind distribuita…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului și Institutul de Filologie Romana „A. Philippide” al Academiei Romane – Filiala Iași, evenimentul „Coasem și descoasem semne și semnificații. Camașa…

- Nascut astazi, 4 Octombrie județul Olt , Marele artist pictor caricaturist Roman de arta cultura , isi sarbatoreste ziua de nastere azi 4 Octombrie . A absolvit Colegiul Național „Frații Branzești” din Craiova , iar apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” si Facultatea de Drept a Universitații…

- Facultatea de Medicina din București deschide anul universitar 2021-2022 luni, 4 octombrie. Facultatea gazduiește 13.000 de studenți, dintre care 2.271 in primul an de facultate. „Ne aflam deja in cel de-al doilea an al pandemiei de COVID-19 și din nefericire intr-un al IV-lea val generat de virusul…

- Evenimentul stiintific dedicat promovarii proiectelor de cercetare ale tinerilor geografi din Romania a reunit, la Constanta, peste 30 de participanti, studenti si masteranzi geografi de la: Universitatea din Bucuresti, Universitatea Valahia din Targoviste si Universitatea din Craiova, alaturi de studentii…

- Brașovenii sunt așteptați maine, 17 septembrie, la deschiderea unei expozitii documentare interesante, itinerata la Brasov care surprinde momentul 1940 pentru Romania, in presa vremii de atunci. Biblioteca Judeteana “George Baritiu” Brasov gazduieste expozitia foto-documentara „1940. Sub semnul ultimatumului,…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta, sambata, ca Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a fost tinta unui atac cibernetic. Au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii.…