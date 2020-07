A murit Ion Popescu, fostul director Raiffeisen Bank

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, afirma ca primarul Nicolae Robu a fost umilit de liderii PNL de la Bucuresti, neavand niciun cuvant de spus in privinta managementului Aeroportului International Timisoara. PSD-istul crede ca al doilea pas, dupa ce Marcel Vela si-a pus un om de incredere la aeroportul…

- Ministerul de Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Iranului, Morteza Aboutalebi, pentru a discuta cazul cetațeanului iranian Gholam Reza Mansouri, decedat vineri in București, in urma unei caderi de la un etaj superior al hotelului in care se afla.

- Opt cetateni romani au fost implicati, marti, intr-un accident rutier in localitatea ceha Tachov, iar doi dintre acestia au murit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Bucuresti.

- Sase companii renumite la nivel mondial in constructia de autovehicule au depus, la jumatatea anilor ’60, oferte pentru fabricarea de masini in Romania. In final, Nicolae Ceausescu a hotarat sa accepte oferta fancezilor de la Renault, care au venit la Bucuresti cu prototipul autoturismului Renault 12,…

- Moartea lui Eugeniu Botez, alias Jean Bart , a avut loc pe strada Doamna Oltean nr. 158 din Bucuresti. Ce putea stiliza Frederic Storck pe cripta alba din cimitirul Bellu, decat bricul Mircea – simbolul tuturor marinarilor romani. I-ar mai fi trebuit peste jumatate de secol pentru a face tot ce a visat.…

- Alte doua persoane și-au pierdut viețile dupa ce au consumat spirt contrafacut. Astfel, numarul persoanelor decedate dupa ce s-au intoxicat cu alcool metilic, dupa ce au consumat spirt contrafacut de un arab din București a ajuns la 12.

- Ziarul Unirea Inca 10 pacienți infectați cu Covid-19 au murit. Bilanțul total al victimelor ajunge la 641. Cel mai tanar pacient avea 32 de ani Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte zece decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Este vorba despre șașe femei și patru barbați, cu…

- Barbatul din Suceava bolnav de coronavirus care a fost transferat in stare grava cu elicopterul impreuna cu Aerhiepiscopul Sucevei ș Radauților, IPS Pimen, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București a murit. Barbatul cu febra și dispnee a avut tratament cu antibiotic și simptomatice,…