Fostul ministru al Integrarii Europene Hildegard Puwak a murit, la varsta de 68 de ani, informatia fiind confirmata de fostul presedinte Ion Iliescu.



"Cu tristete am primit vestea mortii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrarii Europene in guvernul Adrian Nastase si economist cu o profunda intelegere a fenomenului economic, om de stanga si un om de echipa. Am apreciat, in toti anii in care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic si intelectual, responsabilitatea sa si angajamentul neabatut in slujirea interesului public", a scris Iliescu pe blogul personal.

…