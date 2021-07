Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata, miercuri, intr-un accident rutier care a avut loc in judetul Cluj, pe DN 1. O masina si un TIR s-au ciocnit. Autoritatile au transmis ca au murit doi adulti si o fetita de 6 ani, iar un baiat de 10 ani a fost ranit.

- O copila de cinci ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a murit, sambata dimineața, dupa ce a cazut dintr-un leagan aflat in curtea locuintei. Inconștienta, fetița a fost transportata imediat la spital, unde a decedat, informeaza News. Potrivit IPJ Olt, familia copilei a fost cea care a sunat la 112.…

- Acum, parinții micuței vor sa se faca dreptate și au dat in judecata spitalul Princess Royal University din Londra, unde Cristiana a fost internata la inceputul lunii ianuarie. „Intr-o duminica blestemata, fetita mea a facut febra mare. Pe la 3 jumate, 4 dimineața, m-am trezit si am vazut ca are febra.…

- Al treilea copil intoxicat, sambata, cu Tomoxan, o substanta antiparazitara folosita la spalatul oilor, a murit la spitalul din Targu Mures. Politistii si procurorii brasoveni fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, scrie News.ro . Fetita de opt ani din localitatea brasoveana…

- Fetița in varsta de nici 6 ani care a fost lovita de o mașina in localitatea Mitocu Dragomirnei a murit la Spitalul Județean Suceava dupa cateva ore de agonie. Micuța s-a stins din cauza multiplelor leziuni care i-au fost provocate in urma impactului violent. Medicii, atat cei de pe ambulanța ...

- Rilee Beisler, o fetița de numai 11 ani din Sarasota, Florida, SUA, și-a sacrificat viața pentru a o salva pe cea a iubitelor sale animale, informeaza Bild . Fetița locuia cu doi pui de pitbull intr-un parc de rulote din Sarasota, Florida. Miercuri, 5 mai, cand mama micuței era la cumparaturi, adapostul…

- Alex Dima s-a insurat cu Roxana pe un acoperis de bloc, dorind sa fie un moment aparte. Dupa doi ani de casnicie s-a nascut Sara, dar bucuria lor de tineri parinti a fost umbrita de vestea ca sotia sa are cancer. Dupa mai multe vizite la medici si incercari repetate de a o ajuta pe Roxana, aceasta a…

- Copilul care a cazut joi intr-un parau, in municipiul Gheorgheni, a fost scos din apa fara semne vitale, iar echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare. "La sosirea echipajelor de interventie, copilul era scos din apa, insa fara semne vitale. Echipajele medicale ajunse la fata…