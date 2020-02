Stiri pe aceeasi tema

- Chitetsu Watanabe, rezident al orasului Joetsu din centrul Japoniei, a incetat din viata duminica, a informat agentia de presa Kyodo. Nascut pe 5 martie 1907, Watanabe traia intr-un centru de ingrijire si fusese recunoscut de catre Guinness World Records drept cel mai varstnic barbat din lume pe…

- Dumitru Comanescu, romanul in varsta de 111 ani si 3 luni, declarat al treilea cel mai longeviv barbat din lume, s-a nascut in Provita de Jos, județul Prahova. Aici, oamenii il știu pe „nea Mitica" și sfatul lui pentru sateni a fost tot timpul același: „Lapte și miere, daca vrei sa traiești cat mine",…

- Un barbat din București este al treilea cel mai in varsta barbat din lume. Drept urmare, a intrat in Guiness Book of Records. Este vorba despre Dumitru Comanescu, care are 111 ani și 3 luni și a fost inginer agronom.Totodata, Dumitru Comanescu este și al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor.…

- Dumitru Comanescu, in varsta de 111 ani si 3 luni, a fost declarat oficial de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne „cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti”. Potrivit unui comunicat…

- Un barbat din Prahova a murit dupa ce a cazut de la o inalțime de cinci metri, printr-o gaura de pe un pod inchis circulației din Banești, trupul acestuia fiind gasit sambata. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa in acest caz, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Prahova, polițiștii…