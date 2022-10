A murit actrița din serialul „Verdict: Crimă!”. Cine a fost Angela Lansbury A murit actrița din serialul „Verdict: Crima!”. O veste trista, deoarece actrița era foarte iubita, chiar și de publicul din Romania, care ii urmarea cu placere „aventurile de detectiv” din celebrul serial. Cine a fost Angela Lansbury? Lansbury a avut o cariera de opt decenii, in film, teatru si televiziune. Nascuta in 1925, ea a fost una dintre ultimele staruri ale Epocii de Aur a cinematografiei de la Hollywood. Dame Angela a murit in somn cu doar cinci zile inainte de a implini 97 de ani, potrivit unui comunicat al familiei. A murit actrița din serialul „Verdict: Crima!”. Cine a fost Angela… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Angela Lansbury, starul serialului politist american "Verdict crima", a murit la varsta de 96 de ani. Actrita Angela Lansbury a murit in somn, cu doar 5 zile inainte de a implini 97 de ani, potrivit comunicatului transmis de familia acesteia. Angela Lansbury a avut o cariera de opt decenii,…

- Angela Lansbury, un actor versatil care a uimit generații de fani in roluri memorabile precum un brutar criminal, un ceainic cantator, un spion sovietic sau un detectiv dintr-un mic oraș, a murit marți in somn, a anunțat familia actriței, informeaza NBC News.„Copiii doamnei Angela Lansbury sunt intristați…

- Angela Lansbury, vedeta din serialul politist american „Verdict; Crima- Murder She Wrote”, a murit la varsta de 96 de ani, anunta BBC . Lansbury a avut o cariera de opt decenii, in film, teatru si televiziune.Nascuta in 1925, ea a fost una dintre ultimele staruri ale Epocii de Aur a cinematografiei…

- Cunoscutul actor de teatru și film Doru Ana, a murit, noaptea trecuta, la varsta de 68 de ani. Actorul Doru Ana a jucat in seriale precum Adela sau Fructul oprit, dar și in alte zeci de filme și piese de teatru. Lumea teatrului din Romania este in doliu dupa moartea actorului Doru Ana. Potrivit colegilor…

- Actrita americana Louise Fletcher, care a castigat un premiu Oscar pentru rolul interpretat in filmul din 1975 „One Flew Over the Cuckoo's Nest” (Zbor deasupra unui cuib de cuci), a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat vineri seara agentia Associated Press, citata de Reuters.

- Actrita americana Denise Dowse, cunoscuta pentru rolurile sale din serialele „Beverly Hills 90210” si mai recent „Insecure”, a murit la varsta de 64 de ani, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Nichelle Nichols, care a facut istorie in televiziune interpretand-o pe Uhura in serialul original "Star Trek", a murit la varsta de 89 de ani, potrivit Variety, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ivana Trump, fosta soție a fostului președinte Donald Trump, s-a strins din viața la varsta de 73 de ani. Mama celor trei copii ai fostului președinte al Statelor Unite ale Americii și-a dat ultima suflare in vila ei din Upper East Side din New York. Mesajul emoționant transmis de Donald Trump.