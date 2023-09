Stiri pe aceeasi tema

- Actorul irlandezo-britanic Michael Gambon, cunoscut de publicul international dupa ce l-a interpretat pe inteleptul profesor Albus Dumbledore in sase dintre cele opt filme ale francizei cinematografice „Harry Potter” si a carui cariera a fost lansata de mentorul sau Laurence Olivier, a murit joi la…

- „Suntem devastați sa anunțam pierderea lui Sir Michael Gambon”, a transmis familia indurerata, adaugand: „Michael a murit liniștit in spital, cu soția sa Anne și fiul lui Fergus langa patul sau, in urma unei crize de pneumonie”.

- Actorul Sir Michael Gambon a murit joi, la spital, dupa lupta cu o boala grea. Este cunoscut mai ales pentru rolul vrajitorului Albus Dumbledore, din seria de filme "Harry Potter". "Soț și tata iubit, Michael a murit in liniște la spital, cu soția sa, Anne, și fiul sau, Fergus, la capatiiul sau, dupa…

- Anunțul decesului a fost facut de catre publicistul Clair Dobbs, in numele soției actorului și a fiului sau: “Suntem devastați sa anunțam pierderea lui Sir Michael Gambon. Michael, in varsta de 82 de ani, a murit in liniște, la spital, alaturi de soția și fiul sau, dupa ce dezvoltase pneumonie”. Sad…

- Este doliu in lumea filmului mondial, dupa anunțul morții actorului Sir Michael Gambon. Anunțul a fost facut in cursul acestei zile de catrefamilia sa. Sir Michael Gambon, actorul care l-a jucat pe Dumbledore Celebrul actor britanic, Sir Michael Gambon a fost cunoscut mai ales pentru ca l-a interpretat…

- Actorul Michael Gambon a murit la varsta de 82 de ani, in urma unei „crize de pneumonie”, a anunțat joi un comunicat emis in numele familiei sale, relateaza agenția de presa PA Media, potrivit CNN.„Suntem devastați sa anunțam pierderea lui Sir Michael Gambon", se arata in declarația emisa de publicistul…

- Sir Michael Gambon este cunoscut mai ales pentru rolul vrajitorului Albus Dumbledore, din seria de filme "Harry Potter". Foto: Profi Media"Soț și tata iubit, Michael a murit in liniște la spital, cu soția sa, Anne, și fiul sau, Fergus, la capataiul sau, dupa o pneumonie. Michael avea 82 de ani. Va…

- Angus Cloud, actorul care in interpreta pe Fezco in serialul fenomen „Euphoria” s-a stins din viața la doar 25 de ani. Actorul a fost gasit fara suflare in casa parinților sai și in ciuda oricaror incercari, personalul medical ajuns la fața locului a constat decesul.