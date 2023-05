Un puternic incendiu a izbucnit la biserica veche si la un corp de chilii, ce apartin Manastirii din Podu Cosnei, anunța ISU Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisurilor, cu pericol de propagare la cele doua constructii. S-au deplasat la fata locului pompierii militari, cu 8 autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si doua ambulante […] The post A luat foc biserica Manastirii din Podu Coșnei și un corp de chilii. Pompierii suceveni lupta cu noua autospeciale pentru stingerea incendiului first appeared on Suceava News Online .