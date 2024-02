FOTO: Un camion a luat foc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Pompierii acționează pentru stingerea incendiului FOTO: Un camion a luat foc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Pompierii acționeaza pentru stingerea incendiului Un camion a luat foc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona viaductului Aciliu. Potrivit ISU Sibiu, intervin de urgența pompierii sibieni. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta generalizat la un autocamion a carui remorca are o incarcatura de carton presat. Nu sunt persoane ranite. Citește FOTO: Un camion a luat foc pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Pompierii acționeaza pentru stingerea incendiului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

