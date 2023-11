Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frumos brad de Craciun din Europa se afla in RomaniaCraiova a fost desemnata, anul acesta, gazda celui mai frumos brad de Craciun din Europa. Nominalizarea este cu atat mai onoranta, cu cat Craiova este inclusa intr-o companie selecta a celor mai frumoși 25 brazi de Craciun din Europa, din piețe…

- Targurile de Craciun sunt printre cele mai așteptate momente din perioada iernii, iar țarile europene dețin unele dintre cele mai frumoase targuri din lume. Daca ți-ai dorit dintotdeauna sa vizitezi un astfel de targ, acum ai ocazia, deoarece Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca va…

- Cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa și-au deschis porțile, iar vizitatorii sunt așteptați cu oferte culinare și artistice unice. Clujenii au șansa sa calatoreasca spre aceste destinații magice, de pe Aeroportul Cluj.

- Marile targuri de Craciun din Europa și-au deschis deja porțile și așteapta vizitatori din toata lumea. Clujenii pot ajunge rapid in cele mai frumoase destinații de iarna, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

- In mai multe orașe din continent, s-a dat startul evenimentelor ce atrag vizitatori din toate colțurile lumii, in perioada sarbatorilor de iarna. Afla care este targul de Craciun din Europa in care o ciocolata calda costa aproape 70 de lei. Turistilor le vine greu sa scoata bani din buzunar. Targurile…

- Strasbourg, orașul situat in nord-estul Franței, se confrunta cu o serie de amenințari cu bombe, obiectivele vizate fiind mai multe licee din oraș. Ultima alerta a avut loc astazi, la 6:30, intr-un liceu in care, din fericire, nu se aflau elevi. In urma seriei de incidente, alerta de securitate in Franța…

- Sedinta de Consiliu Local al Municipiului Craiova de ieri s-a desfasurat pe repede inainte si cu putine „turbulente”, cateva interventii din partea consilierilor USR. Cele 32 de puncte de pe ordinea de zi a sedintei au fost parcurse de catre consilieri fara dezbateri aprinse. Discutii timide au fost…

- Municipiul Suceava va elabora impreuna cu mai multe orașe importante din Europa un proiect vizind imbunatațirea calitații vieții. Prezent la Malmo -Suedia, la deschiderea reuniunii , primarul Ion Lungu a transmis ca proiectul este realizat impreuna cu orașele Lyon din Franța, in calitate de lider, Munchen…