A început remontarea separatoarele de sens din beton de pe DN 11 (Eveniment) Pe DN 11 in zona localitatii Harman a inceput remontarea separatoarelor de sens din beton dupa terminarea lucrarilor de asfaltare si refacerea marcajului axial (de la mijlocul carosabilului). Drumarii brasoveni sustin ca in zona vor mai urma lucrari de completare de acostamente si refacere a marcajului de delimitare de cale (de la marginea drumului). „Va rugam sa circulati cu... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

