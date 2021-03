Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri pentru Recensamantul Populației și Locuințelor din 2022 In anul 2022, in Romania se va realiza Recensamantul Populației și Locuințelor. In perioada 10-31 martie 2021, Direcția Județeana de Statistica Vrancea va efectua un recensamant de proba. Recensamantul de proba se va desfașura inclusiv…

- In anul 2022, in Romania, cat și in alte state membre U.E., se va realiza Recensamantul Populației și al Locuințelor. Pentru ca recensamantul este o cercetare statistica complexa, in luna martie 2021, Institutul Național de Statistica efectueaza un recensamant de proba, la care vor participa aproximativ…

- Din 10 martie incepe Recensamantul de proba, primul preponderent online din Romania, la care vor participa 50.000 de gospodarii din toata țara, inclusiv din județul Brașov. Peste 850 de locuințe din municipiul Brașov au fost selectate pentru a participa la recensamantul de proba efectuat de Institutul…

- In anul 2022, atat in Romania, cat și in alte state membre U.E., se va realiza Recensamantul Populației și Locuințelor. Recensamantul Populației și Locuințelor din semestrul I al anului 2022 este primul recensamant care se va desfașura preponderent online, respectiv fiecare persoana va avea posibilitatea…

- Direcția Județeana de Statistica Ilfov anunța organizarea Recensamantului Populației și Locuințelor de Proba, acțiune pentru care au fost selectate circa 445 de gospodarii din Ștefaneștii de Jos, Ilfov. ”Recensamantul de proba” reprezinta etapa de pregatire a Recensamantului Populației și Locuințelor,…

- Institutul National de Statistica (INS) a selectat circa 50.000 de gospodarii din intreaga tara pentru a participa la recensamantul de proba efectuat in luna martie 2021, in etapa de pregatire a Recensamantului Populatiei si Locuintelor care va avea loc in semestrul I al anului viitor (2022). Conform…

- Institutul National de Statistica (INS) a selectat circa 50.000 de gospodarii din intreaga tara pentru a participa la recensamantul de proba efectuat in luna martie 2021, in etapa de pregatire a Recensamantului Populatiei si Locuintelor care va avea loc in semestrul I al anului viitor (2022), potrivit…

- ​Comisia centrala pentru Recensamântul populației și locuințelor 2021 (CCRPL2021) decaleaza termenele de desfașurare a Recensamântului de proba și a Recensamântului populației și locuințelor runda 2021, astfel încât recensamântul de proba se va desfasura în…