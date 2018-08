A început războiul economic SUA – Turcia Masura intervine in contextul intensificarii tensiunii dintre cei doi aliati din NATO in legatura cu detentia unui pastor evanghelic american de catre Ankara si alte probleme diplomatice. Vinerea trecuta, presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a autorizat tarife mai mari pentru importurile de aluminiu si otel din Turcia. Un decret publicat in buletinul oficial turc si semnat de presedintele Tayyip Erdogan anunta dublarea tarifelor la importurile de autoturisme la 120%, bauturi alcoolice pana la 140% si tutun frunze la 60%. Tarifele au fost de asemenea dublate la bunuri de consum precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

