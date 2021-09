Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat luni seara ca a inceput programarea in platforma electronica pentru doza a treaia. Programarile se pot face pentru administrarea dozei de rapel (booster) cu unul dintre vaccinurile Pfizer sau Moderna, in centrele de vaccinare care administreaza aceste doua tipuri de vaccin. Prima […] The post A inceput programarea in platforma pentru doza a treia. Care sunt pașii și ce seruri se folosesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .