Stiri pe aceeasi tema

- Miruna și Nicoleta, doua absolvente ale profilul mate-info de la Colegiului Sfantul Sava din București, care au avut media 10 la Bacalaureat in acest an, sunt conștiente de accesul inegal la educație, scrie site-ul Școala 9. Liceul la care au invațat ele e primul in toate clasamentele pe țara privind…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti multumeste tuturor candidatilor care s-au inscris intr-un numar record inca din prima zi a concursului de admitere la programele universitare de licenta si ureaza succes celor care se vor inscrie in continuare.

- Doar trei colegii nationale de stat din Bucuresti se afla in topul celor mai bune licee din tara dupa afisarea rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2022. In clasament se regasesc licee si din Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea si Iasi.

- S-a stins din viata astazi, joi, 30 iunie, la varsta de 85 de ani, profesorul universitar Ioan Petru Ciongradi, fost prorector al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI). Acesta a predat la Facultatea de Constructii si Instalatii de la TUIASI si unul dintre lucrurile pentru care este…

- Incepand cu 1 iulie, relațiile contribuabililor și firmelor din Romania cu instituțiile statului și cu Fiscul se digitalizeaza, anumite categorii fiind obligate sa factureze in noul sistem e-Factura in doua tipuri de tranzacții, iar in acest demers extrem de complex alte state europene, cum ar fi Polonia,…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) scoate anul acesta la concurs un numar de 6.500 de locuri la concursul de admitere, dintre care 3.400 sunt la licenta, 2.900 la master si 200 la doctorat. In ceea ce priveste locurile la buget, fara taxa, finantate de statul roman, doar la licenta…

- Ioan Halalae, profesor universitar și artist fotograf, s-a stins din viața luni, chiar in prima zi din Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar la Reșița, a indrumat pașii studenților mai bine de doua decenii.A inceput activitatea didactica in anul 2001. Titlul de doctor in inginerie electronica…

- Ioan Halalae, profesor universitar și artist fotograf, s-a stins din viața luni, chiar in prima zi din Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar la Reșița, a indrumat pașii studenților mai bine de doua decenii.A inceput activitatea didactica in anul 2001. Titlul de doctor in inginerie electronica…