- Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași transmite ca incepand din dupa-amiaza de astazi, 4 februarie 2022, primarul Mihai Chirica nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA intr-o speța care privește eliberarea…

- O angajata de la Protectia Copilului Brasov a prezentat o diploma de Bac falsa la angajare. Aceasta a ajuns administratoare a unui centru timp de 20 ani. Acum, ca totul a iesit la iveala, sunt verificate toate actele de studii ale angajatilor.

- În noaptea de sâmbata spre duminica, 29-30 ianuarie, a fost o noapte fierbinte, la un local unde s-a dat o petrecere privata cu câteva sute de persoane, dupa ce poliția a venit cu verficari fara a avea toate actele la îndemâna, iar administrația s-a baricadat în…

- Tehnicianul formatiei Manchester City, Josep Guardiola, ar putea prelua nationala Olandei, anunta presa engleza. Englezii sustin ca Guardiola va primi propunerea de a pregati nationala Olandei atunci cand va decide sa plece de la Manchester City, scrie news.ro.Contractul sau cu Manchester…

- Curtea de Apel Galați a suspendat Hotararea Guvernului prin care fostul prefect al județului Galați Gabriel Panaitescu (USR) a fost suspendat din funcție. In luna septembrie, dupa ce USR a iesit de la guvernare, Panaitescu a fost eliberat din functie, ins

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Steliano Filip și Plamen Iliev, jucatori care nu-și mai doresc sa continue in „Ștefan cel Mare”. Dupa ce Filip a declarat ca se simte extenuat psihic și nu mai poate continua la Dinamo, Zavaleanu a dezvaluit…

- Postul de presa pro-democrație din Hong Kong, Stand News, și-a inchis ușile miercuri, dupa ce poliția a percheziționat biroul sau, i-a inghețat bunurile și a arestat personalul superior pentru infracțiuni suspectate de „publicare sedițioasa”, in cea mai recenta represiune impotriva presei din oraș. …

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca actualul sistem de sanatate nu este construit de el. Precizarile vin in contextul in care au aparut in spațiul public mai multe informații potrivit carora atribuțiile lui Arafat o sa fie reduse in batalia cu Sars-Cov-2. „Atribuțiile DSU sunt stabilite prin…