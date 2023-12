A „împrumutat” o mașină găsită neasigurată, cu cheile în contact, și a ieșit la „plimbare”: Închisoare cu suspendare pentru bărbatul băut și fără permis A „imprumutat” o mașina gasita neasigurata, cu cheile in contact, și a ieșit la „plimbare”: Inchisoare cu suspendare pentru barbatul baut și fara permis A „imprumutat” o mașina gasita neasigurata, cu cheile in contact, și a ieșit la „plimbare”: Inchisoare cu suspendare pentru barbatul baut și fara permis Un barbat din Alba a decis sa „imprumute” o mașina care nu era blocata, cu cheile in contact, pentru a ieși la o plimbare nocturna, deși era baut și nu avea […] A „imprumutat” o mașina gasita neasigurata, cu cheile in contact, și a ieșit la „plimbare”: Inchisoare cu suspendare pentru barbatul… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

