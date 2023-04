A furat camera de supraveghere O camera de supraveghere instalata pentru cei care incalca legea a fost furata de un șofer de TIR, pe DN 7. Imaginile sunt analizate de Poliția Arad. Camera a surprins momentul in care șoferul parcheaza TIR-ul chiar in dreptul camerei de supraveghere, deschide ușa cabinei și demonteaza dispozitivul. Camera de supraveghere fusese instalata de autoritați […] The post A furat camera de supraveghere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

