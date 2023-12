A furat bani în spital Joi, 7 decembrie a.c., in jurul orei 09.25, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina in urma dispariției unor sume de bani din garderoba unei unitați spitalicești. In scurt timp, persoana suspectata de comiterea faptei a fost depistata in incinta spitalului. In urma verificarilor, s-a stabilit ca un barbat de 34 de ani, pacient internat la Spitalul Orașenesc Jibou, a patruns fara drept intr-o garderoba a spitalului de unde a sustras 40 de lei din buzunarul unui articol de imbracaminte și 180 de lei dintr-un portofel aflat pe o masa in aceeași incapere, sumele insușite aparținand… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac perchezitii la 12 adrese din judetele Sibiu, Brasov si Covasna, la presupusi hoti care ar fi furat 21 de vaci din judetul Sibiu, pe care le-ar fi vandut. Prejudiciul este de aproximativ 30.000 de euro, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „La data de 17 octombrie,…

- La data de 11 octombrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un tanar de 18 ani, din comuna Roșia de Secaș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat, fapta sesizata poliției in aceeași zi. Se pare ca, in perioada 6 – 11 octombrie 2023,…

- La data de 3 octombrie 2023, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 53 de ani, din Abrud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 2 octombrie 2023, in timp ce se…

- Ieri, 28 septembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in localitatea Fizesu Gherlii, judetul Cluj, pentru…

- O femeie cu cetatenie ucraineana a fost arestata preventiv pentru mai multe furturi comise in Iasi. Ea a furat portofelele mai multor persoane. Fapte similiare ar fi comis in Bucuresti, Buzau, Brasov, dar si in alte judete. ”In cauza penala nr. 6475/P/2023 a Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi…

- La date de 27 septembrie a.c., la ora 16.20, pe raza localitații salajene Dabaceni, polițiștii Secției nr.4 Poliție Rurala Ileanda din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au depistat, in flagrant delict, o femeie de 45 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj, in timp ce transporta, in…

- Sambata, 9 septembrie a.c., in jurul orei 19.55, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat despre faptul ca o femeie din Cuceu a fost agresata de catre soțul acesteia. In urma verificarilor s-a stabilit ca, pe fondul consumului de alcool și a unor neințelegeri mai vechi, un barbat de 25 de ani și-a lovit…

- Sambata, 10 septembrie a.c., in jurul orei 03.15, un echipaj de jandarmerie a observat comportamentul suspect al unui grup de tineri, aflat in parcarea Salii Sporturilor din municipiul Zalau, avand asupra lor obiecte contondente. In cel mai scurt timp, aceștia au fost interceptați de catre jandarmi.…