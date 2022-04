Un tanar de 19 ani le-a demonstrat paznicilor dintr-un mall din Timisoara cat de usor este sa fure un bancomat chiar de sub nasul lor, ziua, in amiaza mare. Aparatul cu bani a fost sustras vineri seara in jurul orei 21.00 de pe un hol al centrului comercial. L-a carat la masina pe un transpalet […] The post A furat bancomatul din mall, ziua in amiaza mare, la Timisoara. Le-a zis doar o propozitie paznicilor (VIDEO) first appeared on Ziarul National .