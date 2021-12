A fugit după ce a produs un accident şi a murit în altul, după 7 kilometri Un barbat de 42 de ani a murit marti seara intr-un accident rutier in judetul Covasna, dupa ce autoutilitara pe care o conducea s-a lovit de un camion. Inainte de accidentul mortal, barbatul fusese implicat intr-o tamponare, cu acelasi autovehicul. Primul accident s-a produs in comuna Ilieni, iar al doilea la 7,1 kilometri distanta, in Chilieni, ambele localitati din judetul Covasna. „Autoutilitara implicata marti seara in accidentul de pe DN12 a mai fost implicata intr-o tamponare, un eveniment rutier fara victime, la Ilieni, inainte de producerea accidentului mortal. Dupa tamponare, soferul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

