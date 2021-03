A fost reluată circulația la metrou! METROTEX: „Prezentăm scuze bucureştenilor pentru situaţia întâmpinată” „Protestul spontan de la metrou a fost suspendat. Astfel, informam publicul calator, ca astazi, 26.03.2021, incepand cu ora 22:00, circulatia trenurilor de metrou va fi reluata in siguranta si conform graficelor obisnuite pe toate magistralele. Dorim pe aceasta cale sa prezentam inca o data scuze bucurestenilor pentru situatia intampinata la transportul public subteran si le multumim pentru intelegere", au transmis reprezentantii Metrorex, vineri seara.Sindicaliștii de la metrou au renunțat la blocarea liniilor din București in urma negocierilor de la Prefectura București cu conducerea Metrorex… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

