Stiri pe aceeasi tema

- In urma deciziei TAS, dupa ce a fost redusa suspendarea Simonei Halep, Gheorghe Hagi a venit cu o prima reacție. Iata care a fost mesajul spectaculos transmis de antrenorul din fotbalul romanesc, dupa victoria jucatoarei de tenis!

- Simona Halep in varsta de 32 de ani a reușit sa caștige procesul impotriva Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care a suspendat-o patru ani pentru dopaj pe 12 septembrie 2023, scrie digisport.ro .

- Gica Hagi a oferit o reactie superba, dupa ce Simona Halep a castigat procesul de dopaj. Prin intermediul unui comunicat postat de Farul, „Regele” a felicitat-o pe „Simo” si a transmis ca abia asteapta sa o revada pe aceasta inapoi pe teren. Simona Halep a primit un verdict favorabil din partea TAS.…

- Simonei Halep i-a fost redusa pedeapsa, o decizie care i-a bucurat pe mulți, nu insa și pe Victor Ciutacu. Jurnalistul a comentat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv spunand ca pedeapsa nu a fost anulata, ci doar redusa, consecința fiind importanta. Decizia TAS ar arata nu ca nu ar fi fost vinovata…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus pedeapsa de la 4 ani la la 9 luni, dupa ce a fost acuzata ca s-a dopat, Simona Halep a avut o prima reacție. Marea sportiva a marturisit ca abia așteapta sa se intoarca in circuit.

- Simona Halep, una dintre cele mai de succes jucatoare de tenis din ultimii ani, a fost implicata in acest scandal de dopaj in urma unor acuzații de dopaj. Deși a negat vehement acuzațiile și a susținut ca este nevinovata, Halep a fost suspendata temporar și s-a confruntat cu incertitudinea viitorului…

- ​Simona Halep ataca, incepand de miercuri, decizia de suspendare de patru ani pentru dopaj la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Audierile au inceput la ora 10.30 (ora Romaniei) și decizia, alaturi de motivare va veni vineri.

- Simona Halep a oferit un interviu pe cat de tulburator, pe atat de realist despre situația in care se afla și procesul pentru dopaj prin care trece. TAS a decis ca audierile in cazul Simonei Halep sa aiba loc in perioada 7-9 februarie 2024. Romanca așteapta acum momentul respectiv și spera sa iși demonstreze…