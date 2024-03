Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit verdictul in cazul suspendarii sale, dupa procesul de la TAS.Pedeapsa pentru Simona Halep a fost redusa, de la patru ani, la noua luni, potrivit Antena 3 CNN.Totodata, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis anularea probei de sange din pașaportul biologic al Simonei.Decizia…

- Simona Halep s-a prezentat in aceasta dimineața la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne alaturi de trei avocați. La TAS au aparut și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei, dar și Candice Gohier, fosta fizioterapeuta a lui Halep. Conform surselor sport.ro, Patrick Mouratoglou și-ar…

- Simona Halep și-a pregatit o strategie juridica solida. Echipa sa de avocați, coordonata de Howard L. Jacobs, a elaborat o aparare in trei puncte. Va fi o saptamana dificila, pe care insa o aștepta de mult. E momentul pentru Simona sa iși prezinte argumentele la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).…

- George Cosac, președintele FRT, a spus: „sunt convins ca va avea parte de o justitie corecta si de asemenea sunt convins ca TAS va reduce perioada de suspendare”. George Cosac, președintele FRT, a fost mereu de partea Simonei Halep. El o susține in continuare pe romanca și ii este alaturi. „Putina…

- Acuzata de doua incalcari ale regulilor anti doping, Simona Halep a fost suspendata in prima instanta de ITIA pentru patru ani, iar sportiva din Constanta a contestat aceasta decizie, la finele lunii octombrie 2023, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. TAS a anuntat cand se vor desfasura…

- Mircea Badea, prezentatorul de la Antena 3, a vorbit in emisiunea lui despre Simona Halep, care și-a vandut casa de la Snagov și s-ar fi mutat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. Decizia sportivei vine in contextul in care aceasta așteapta un verdict de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne,…