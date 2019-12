A fost dezvăluit topul excelenței în cadrul companiilor aeriene Air New Zealand a câștigat premiul &"Compania anului 2020&" din cadrul premiilor de excelența oferite de site-ul AirlineRatings.com. Compania din Noua Zeelanda a detronat Singapore Airlines, câștigatoarea de anul trecut. Air New Zealand a mai câștigat de cinci ori premiul, potrivit CNN.



Premiile AirlineRatings.com sunt acordate de un juriu format din șapte editori care analizeaza criterii printre care vechimea flotei, recenziile acordate de pasageri, relațiile cu personalul, ofertele de produse și rentabilitate.



