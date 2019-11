Stiri pe aceeasi tema

- Arnaud Donckele, chef-ul restaurantului La Vague d'Or din Saint-Tropez, situat pe coasta mediterana franceza, a fost desemnat maestrul bucatar al anului 2019, datorita gastronomiei sale "poetice", in editia pe 2020 a renumitului ghid Gault et Millau, care va aparea miercuri, informeaza AFP.…

- S-a facut ziua in București, Tramvaiele dau semnalul ca trebuie sa te trezești. Eu aflu cu mirare, ca Dumnezeu locuiește intr-un bloc Unde etajele sunt urcate in funcție de soroc. Cerul, acum, s-a mutat la noi, Spune o doamna ce locuiește la etajul doi Și care știe ca Dumnezeu nu urca scarile in pas…

- Un bucatar celebru din Italia are mici probleme cu poliția. Deși mancarea acestuia era senzaționala, s-a dovedit ca unul din ingredientele folosite era.. ceva mai special. Maestrul bucatar Carmelo Chiaramonte, un cunoscut al televiziunii italiene, a fost arestat de poliția italiana pentru suspiciunea…

- Maestrul bucatar Carmelo Chiaramonte, o vedeta a televiziunii italiene, a fost arestat sub suspiciunea de trafic de droguri, dupa ce poliția a descoperit in locuința acestuia o jumatate de kilogram de canabis și doua plante de marijuana cu o inalțime de doi metri, potrivit The Guardian.

- Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador... The post Regizorul Robert Dornhelm, desemnat ambasador Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Noul Tractor Articulat Forestier (TAF) 2012 SB, conceput si construit exclusiv in Romania, de catre inginerii IRUM Reghin, a fost desemnat Produsul Anului 2019 la Forest Romania, cel mai mare targ de profil din tara, la care participa experti, reprezentanti din domeniile stiinta, industrie, asociatii…

- Cristiano Ronaldo a fost desemnat, la finalul sezonului trecut, cel mai bun jucator din Serie A. La inceputul acestui sezon, Liga Profesionista de Fotbal din Italia a decis ca ii acorde o insigna pe care sa o poarte pe tricou.Alaturi de Cristiano Ronaldo, au mai primit acest accesoriu și ceilalți laureați…

- Consilierii locali suceveni au decis ieri, prin vot, ca viceprimarul Lucian Harsovschi sa fie inlocuitor de drept al primarului Ion Lungu, adica sa preia temporar prerogativele de primar, atunci cand edilul este plecat in delegatii sau in concediu.Desemnarea unui viceprimar drept inlocuitor al ...