Stiri pe aceeasi tema

- Consultarea de piața pentru proiectarea, construcția și dotarea ”Centrului de Excelența pentru Diagnosticare și Tratament cu Protonoterapie”, singurul din sud-estul Europei, a fost lansata, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații. Este pentru prima data cand protonoterapia va putea fi facuta in țara noastra.…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, ca lanseaza consultarea de piata pentru proiectarea, constructia si dotarea ”Centrului de Excelenta pentru Diagnosticare si Tratament cu Protonoterapie”, investitie de 70 de milioane de euro. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca este prima data cind…

- La inceputul acestui an, Lancia a lansat noua generație Ypsilon și a marcat revenirea marcii italiene pe piața din Europa dupa o pauza de 10 ani. Acum, noua Lancia Ypsilon a intrat in producția de serie și poate fi comandata pe piața locala. In Italia, noul Ypsilon este disponibil in 3 versiuni, iar…

- Mașinile se schimba, ca și gusul proprietarilor pentru diferite culori. In toamna anului trecut, BASF a lansat o cercetare amanunțita și a ajuns la concluzia ca paleta tradiționala de culori trece printr-o transformare. Non-culorile alb, negru, gri și argintiu sunt inca alegerea predominanta in cazul…

- Este timpul sa descoperi armonia dintre stil și rafinament intr-o colecție de camași pentru barbați, meticulos selecționate de stilista de renume Adina Buzatu. Imbinand materiale de inalta calitate, precum finul fir egiptean, cu un design adaptat fiecarei siluete, selecția te invita la o calatorie in…

- Conținut oferit de: Partener extern. Excelența in medicina este determinata de experiența personalului și, in egala masura, de resursele pe care le au la dispoziție pentru a efectua toate procedurile de care pacienții au nevoie pentru o ingrijire corespunzatoare. Drept urmare, dotarea spațiilor medicale…

- Cu toții am auzit de trendul fara gluten care a invadat piața alimentara in ultimii ani. Este o alegere de stil de viața sau o necesitate pentru sanatate? Exista numeroase mituri despre gluten și produsele fara gluten, iar acum este momentul sa le demontam. Unul dintre miturile comune este ca produsele…

- ATLAS - acesta este numele sub care noul model GEELY va fi vandut pe piața din Moldova. Pe piețele din Orientul Mijlociu și Asia de Sud acest model este cunoscut și sub denumirea STARRAY. Diferența nu consta doar in denumire, ci și in adaptarea modelului pentru diferite piețe. De exemplu, ATLAS pentru…