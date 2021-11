Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici trag un semnal de alarma cu privire la aparitia unei noi mutatii a bolii COVID despre care spun ca ar fi una dintre cele mai evoluate si contagioase tulpini ale virusului. Noua varianta a aparut in Botswana si are peste 30 de mutatii.

- Aparitia unei mutatii a coronavirusului, un real pericol Foto. RoVaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seful campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghita, a avertizat, duminica seara, într-o emisiune televizata, ca exista riscul ca scenariul din Germania, care…

- In contextula actual al pandemiei de coronavirus, virusul nemilos face din ce in ce mai multe victime pe tot globul pamantesc și iata ca recent o noua tulpina de COVID a fost descoperita in Franța. Din nefericire, se pare ca noul virus ar fi mult mai puternic in fața vaccinului impotriva SARS-CoV-2.…

- "S-a discutat foarte mult despre acest lucru (daca exista pericolul sa apara o noua tulpina in Romania, n.r.). Sigur ca, din punct de vedere teoretic, atata timp cat ai un numar foarte mare de infecții in general in randul persoanelor nevaccinate, exista aceasta șansa virusului sa se multiplice practic…

- Subvarianta AY.4.2 ar putea fi cu circa 10% mai contagioasa decat varianta Delta (in prezent dominanta) si in final ar putea sa o inlocuiasca, dar probabil acest proces se va desfasura lent, afirma cercetatorul rus Kamil Khafizov. ''Vaccinurile sunt suficient de eficace impotriva acestei versiuni a…

- Oamenii de știința urmaresc cu ingrijorare o urmașa a tulpinii Delta a coronavirusului, responsabila pentru o proporție tot mai mare de cazuri de Covid-19 in Marea Britanie, ce ar putea fi mai infecțioasa decat varianta Delta originala, scrie Financial Times, potrivit hotnews.ro. Aceasta subvarianta…

- Atunci cand credeam ca varianta Delta este singura care face ravagii pe intreg globul pamantesc, o noua tulpina Covid-19 a fost descoperita in Africa de Sud. Cunoscuta sub numele de C.1.2, aceasta s-a raspandit in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și…

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…