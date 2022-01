Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Imperial College din Londra a constatat ca riscul de internare in spital al persoanelor infectate cu varianta Omicron a coronavirusului este cu 40% pana la 45% mai mic decat in cazul pacienților cu varianta Delta, informeaza Reuters, citat de HotNews.ro . Cercetatorii au dat publicitații…

- Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global In ultima saptamana, laboratoarele genomice globale au detectat aproximativ 14.000…

- Aproximativ 14.000 de infectari cu noua varianta Omicron a COVID au fost detectate in ultima saptamana de laboratoarele genomice globale. Sunt de patru ori mai multe decat cele aproape 3.500 de cazuri depistate in cele sapte zile anterioare, a anunțat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

- Conform studiilor realizate de reteaua mondiala de laboratoare GISAID, care colaboreaza cu OMS, procentul detectarii variantei Omicron in secventierile lor a crescut de la 0,1 % in urma cu o saptamana la 1,6 % in prezent, desi marea majoritate a cazurilor (96%) continua sa fie provocate de varianta…

- Analiza cazurilor din Marea Britanie, in legatura cu Omicron, a aratat ca vaccinurile au fost mai puțin eficiente in oprirea noii variante.Dar, surprinzator, spun specialiștii, un al treilea rapel cu doza booster previne in proporție de 75% ca cei vaccinați sa contracteze noua tulpina. Expertii Agenției…

- Medicul Octavian Jurma considera ca varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 poate produce in Marea Britanie un val cu numeroase infectari. Informația potrivit careia varianta provoaca forme mai ușoare ale bolii nu este o veste buna pentru romani, mai spune specialistul, potrivit Mediafax. Octavian…

- Imaginea a fost realizata pe baza studierii secventelor acestei noi variante primite in special din Botswana, Africa de Sud si Hong Kong, primele locuri unde Omicron a fost descoperitaAFP relateaza duminica , 28 noiembrie, ca varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 prezinta mult mai multe mutatii…

- Un medic sud-african, unul dintre primii doctori care a banuit ca se dezvolta o noua tulpina de coronavirus, a declarat ca simptomele variantei Omicron au fost pana acum ușoare și ar putea fi tratate acasa, scrie Reuters. Dr. Angelique Coetzee, un medic al unui spital privat și președinte al Asociației…