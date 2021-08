Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a finalizat, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj, licitația publica avand drept scop delegarea, pentru o perioada de 10 ani, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale, pe Lotul 1. Acest lot cuprinde municipiul…

- In saptamana 23-28 august, intervalul orar 08 – 16, SOMA va colecta deșeurile reziduale, atat din mediul urban, cat și din mediul urban. De asemenea, se vor colecta și deșeurile reciclabile, din zonele prezentate in programul de mai jos. In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind regimul deseurilor, act normativ care majoreaza obiectivele privind reciclarea deseurilor municipale la 55% pana in 2025, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor transmis joi AGERPRES. "Prin adoptarea…

- Firma de salubrizare SOMA SRL și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au lansat, sambata, contractul de salubrizare in municipiul Bacau și 22 de comune. Bacauanii vor depozita deșeurile pe fracții, iar transportul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cetațenii Municipiului Campia Turzii sunt primii beneficiari din zona 3 a ADI Eco Metropolitan Cluj a noilor pubele de colectare selectiva a deșeurilor! Astazi, angajații SUPERCOM au fost prezenți pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un clujean care a sunat la 112 pentru un caz suspect de AVC acuza Serviciul de Ambulanța Cluj ca a ajuns dupa o ora și jumatate la caz. Astfel de situații sunt tot mai dese in Cluj-Napoca, fiind reclamații aproape saptamanale. Interesant este ca de la Serviciul de Ambulanța Cluj, pana pe Corneliu…

- Campania de colectare de la Cluj-Napoca va continua pâna în 15 august, iar cea din Florești se va desfașura în perioada 27-30 iunie, cei interesați având ocazia sa duca deșeurile la câteva centre de colectare amenajate în cadrul…

- Un incendiu puternic cu pericol de explozie a avut loc in Capitala sambata dupa amiaza. Flacarile au cuprins un centru de colectare al deșeurilor din sectorul 6, in care se aflau și multe butelii.