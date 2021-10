Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș are in derulare licitația pentru proiectarea, asistența tehnica și execuția lucrarilor de reabilitare pentru Conacul Mocioni din Foeni. Ofertele pot fi depuse pana in data de 18 octombrie, aici: SEAP (e-licitatie.ro). Valoarea estimata a serviciilor și lucrarilor de proiectare,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat cererea de finanțare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate prin care se vor deconta stimulentele la salarii acordate in acest an celor din sistemul de sanatate care s-au aflat in prima linie in lupta anti-COVID 19. Proiectul depus de CNAS…

- Dominic Fritz considera ca se impune o majorare a taxelor și impozitelor in Timișoara, mai mari decat in alte orașe, insa, susține edilul, mai mici decat la Constanța sau Oradea. Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2022 va avea parte și de o dezbatere…

- CARANSEBEȘ – Proiectul „HELPCOVID-19”, prin care se va construi un spital modular la Caransebeș, a intrat, potrivit Autoritații de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare, in faza de precontractare, alte aproape 15 milioane de lei urmand sa fie alocate pentru sanatatea locuitorilor…

- Guvernul a aprobat, joi, o alocare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, o cladire cu amfiteatre, muzeu antropologic și centru expozițional, precum și un imobil pentru cazare și sala de sport. La propunerea…

- Guvernul a aprobat, joi, o alocare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie «Victor Babeș» Timișoara, o cladire cu amfiteatre, muzeu antropologic și centru expozițional, precum și un imobil pentru cazare și sala de sport. La propunerea…

- Proiectul celui mai mare pod al orașului din ultimii 30 de ani intra in linie dreapta. Acesta include și drumul ce leaga strada Garii, Bogdaneștilor și Bulevardul Dambovița. Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat ca saptamana viitoare, in situația in care nu exista contestații, primaria va semna contractul…

- Consilierul loca Roxana Iliescu de la Pro Romania facea in ianuarie 2021 prima interpelare in ședința CLT pe tema demolarii garajelor și realizarea de locuri de parcare pe strada Martir Elena Nicoara (fosta Pepinierei). Proiectul, care stagna de cațiva ani, a fost, in sfarșit, deblocat. „Am reușit!…