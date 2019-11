Pe 30 octombrie 2019s-au implinit fix patru ani de la incendiul produs intr-o noapte de vineri in clubul ”Colectiv” din București, urmat de moartea a 64 de persoane, fara ca adevaratul autor sau cei care au instigat la comiterea actului criminal sa fie trimiși in judecata sau cel puțin anchetați. Dosarul a fost instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și de la inceput s-a axat pe o ținta falsa, anchetand și trimițand in judecata niște ”Acari Paun”, care in mod evident nu au pus ei focul in care și-au pierdut viața atatea suflete și cu siguranța…