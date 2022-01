Lucrarile pentru amenajarea primei pasarele metalice peste drumul european E583 pot incepe: primaria Iași a emis autorizația de construire a sa in zona Ideo. Proiectul va fi finanțat de Asociația de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun in parteneriat cu municipalitatea. La finalizarea lucrarilor, obiectivul va fi predat primariei Iași, conform acordului dintre cele doua parți, ințelegere care a fost aprobata de Consiliul Local in vara anului 2019. Proiectul a fost inițiat de omul de afaceri Bogdan Pițigoi. Pasarela va fi construita in zona ansamblului de birouri Ideo. Suprafața desfașurata…