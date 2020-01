Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea a organizat luni, 13 ianuarie 2020, un seminar de tineret cu tema „Semnificații ale culturii naționale in randul tinerilor”. Au participat tineri și profesori de la Liceul de Arta ”Gheorghe Tattarescu”, Colegiul Economic ”Mihail Kogalniceanu”, Colegiul…

- Direcția Județeana pentru Tineret și Sport Bacau a incurcat finalul anului cu inceputul lui aprilie. Numai așa se explica gluma de top pe care DJTS Bacau a trimis-o cotidianului „Desteptarea” pe data de 31 decembrie spre publicare: o foaie alba, cu antetul Ministerului Tineretului și Sportului, purtand…

- Carti de patrimoniu din colectiile Bibliotecii Judetene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, expuse cu prilejul “Zilei Carților Deschise” Cu prilejul evenimentului ”105 ani de istorie” organizat de Direcția Județeana pentru Cultura Vrancea joi, 19 decembrie, 2019, cele patru carti de patrimoniu ale Bibliotecii…

- Ambasadorul Romaniei in Federatia Rusa, Excelenta Sa Vasile Soare, originar din comuna vranceana Vulturu a primit, marți, titlul de Doctor Honoris Causa de la Universitatea „Danubius“ din Galati. Titlul a fost conferit in cadrul unei ceremonii oficiale in semn de apreciere pentrui eforturile efectuate…

- Direcția Județeana de Sport și Tineret (DJST) Covasna a fost inclusa in Grupul de lucru tematic regional „Turism și patrimoniu cultural”, ce funcționeaza la nivelul Regiunii Centru sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru. Includerea DJST Covasna in grupul de lucru tematic regional…

- Valorile termice diurne vor fluctua in urmatoarele doua saptamani (28 octombrie – 10 noiembrie), acestea urmand sa scada pana in jurul datei de 2 noiembrie, chiar si cu zece grade in unele regiuni, insa in intervalul 4-8 noiembrie vremea se va incalzi din nou, in timp ce ploile isi vor face simtita…

- „Ce este libertatea? Și eu cum o prețuiesc?” Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vrancea, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea și cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea au sarbatorit Ziua Armatei Romane (25 octombrie)…

- In ziua de 20 octombrie, Asociația Club Sportiv de Șah ”PALODA” Adjud, in parteneriat cu Asociatia Ofiterilor in Rezerva din Romania, Primaria Municipiului Adjud, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea, secția de șah a CSM Focșani 2007 și CS Olimp Focșani, a organizat turneul de șah Cupa…