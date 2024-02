Stiri pe aceeasi tema

- Victoria campioanei Volei Alba Blaj, la Targoviște, a adus formației ardelene trei jucatoare in echipa etapei, plus antrenorul Stevan Ljubicic. Targoviște-Blaj 2-3 a fost cel mai spectaculos meci al rundei a 15-a. Trioul Blajului este format din Jovana Kocic, Bogumila Biarda și Iarina Axinte. CSM Lugoj…

- Etnograful Ioan Popa, inițiatorul Festivalului „Datina strabuna pe Secase”, a devenit Ambasador cultural al Județului Alba Etnograful Ioan Popa, cel care a fondat in anul 1972 Festivalul interjudețean „Datina strabuna pe Secase”, a primit titlul de „Ambasador Cultural al Județului Alba”. Titlul este…

- LISTA: Biserici care primesc bani din bugetul județului, in 2024. CJ Alba finanțeaza 180 de parohii cu 1.5 MILIOANE de lei LISTA: Biserici care primesc bani din bugetul județului, in 2024. CJ Alba finanțeaza 180 de parohii cu 1.5 MILIOANE de lei Consiliul Județean Alba finanțeaza, in anul 2024, 180…

- Prima instituție DESFIINȚATA din Alba: Consiliul Județean a dat verdictul Prima instituție DESFIINȚATA din Alba: Consiliul Județean a dat verdictul Consiliul Județean Alba va desființa, incepand cu data de 1 martie 2024, Direcția Județeana de Dezinsecție și Ecologizare Mediu. Un proiect de hotarare…

- Americanca Coco Gauff și-a pastrat titlul la turneul de tenis de la Auckland, dupa ce a invins-o in finala din acest an pe ucraineanca Elina Svitolina in trei seturi, scor 6:7, 6:3, 6:3. Gauff s-a impus la capatul unei partide de doua ore și jumatate in care a reușit trei ași, dar a comis și șapte duble…

- Jucatoarea de tenis Coco Gauff (SUA), principala favorita, locul 3 WTA, si-a pastrat titlul la turneul WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, dupa ce a invins-o duminica, in finala din acest an, pe Elina Svitolina (Ucraina), favorita nr. 2, locul…

- Concurenți din Arad, Șiria, Timișoara și Campina a strans la start o noua ediție a Cupei de Anul Nou by Clean Expert la badminton, organizata,... The post Au pastrat tradiția turneelor de badminton de la cumpana dintre ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Turdeanul Petru Borbely și-a pastrat titlul național la powerlifting (veterani – 105 kg), in urma competiției ce s-a desfașurat la Beiuș. In prezent, turdeanul se antreneaza cu echipa clujeana Cluj Crusaders, cei care participa și in campionatul național de fotbal american. „Prima zi se incheie cu doua…