Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au decis, ieri, respingerea apelului facut de Diana Cristea, in varsta de 20 ani, care l-a ucis pe Adrian Murphy, un britanic, de șapte ori campion al Irlandei la dans sportiv, cu medicamentul...

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala Transylvania Open. Romanca a invins-o in penultimul act, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA si cap de serie numarul 6. Meciul a durat 60 de minute. Primul set a fost adjudecat de fostul…

- Mai mult de jumatate din populația Afganistanului este in pericol de foamete, din cauza crizei economice cu care se confrunta. Lucrurile par sa se inrautațeasca de la o zi la alta, avertizeaza ONU, care adauga faptul ca, daca situația nu se va imbunatați, milioane de copii vor pierde lupta cu viața.…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Iași a fost retinut de Poliție. Acesta este acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID. Buletinele erau puse la dispozitia unor persoane care intenționau sa calatoreasca in Marea Britanie. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in…

- Un raport parlamentar susține ca intarzierea in luarea de decizii radicale au facut din Marea Britanie o țara afectata in mod particular de coronavirus, inregistrand aproape 138.000 de decese, scrie 20 Minutes și AFP. Criticile sunt puternice și vizeaza echipa premierului Boris Johnson. Raportul parlamentar,…

- Un politist din cadrul IPJ Vaslui, Nicu Mocanu, a fost condamnat pe 10 septembrie de Tribunalul Vaslui la cinci ani de inchisoare, pentru savarsirea mai multor infractiuni informatice, santaj si luare de mita. Agentul a fost pus sub acuzare dupa ce a incercat sa se razbune pe fosta sotie, cu care inca…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…