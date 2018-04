Stiri pe aceeasi tema

- Un bancher care s-a imbolnavit de cancer dupa ce a folosit zeci de ani pudra de talc a obtinut joi, in urma unui proces cu jurati, in comitatul Middlesex, in statul New Jersey, despagubiri in valoare de 30 de milioane de dolari, iar sotia sa a obtinut de asemenea despagubiri in valoare de sapte milioane…

- Cazul ieseanului Adrian Alexie care a fost taiat grav la picior in timp ce astepta la casa de marcat la Magazinul Dedeman din Valea Lupului a fost prezentat in exlusivitate de 7Est @ Recent, magistratii au obligat compania Dedeman sa-i plateasca despagubiri de 10.000 euro lui Adrian Alexie @ Ieseanul…

- Utilizarea Java de catre Google pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de copyright ale Oracle, potrivit unei decizii de marti a Curtii de Apel pentru Circuitul Federal din Washington. Cazul, care a fost inregistrat in 2010, a fost retrimis la un tribunal…

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Detalii ingrozitoare in cazul celor 13 copii din statul american California, care au fost tinuti in captivitate ani intregi de catre propriii parinti. Anchetatorii au stabilit ca acestia mancau o singura data pe zi si faceau dus doar de doua ori pe an.

