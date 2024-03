Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, intrebat despre cazul Rosia Montana, ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul si a precizat ca, in cazul in care Romania pierde acest proces, atunci trebuie gasite solutii, avand in vedere ca exista o stabilitate macroeconomica.

- Catalin Gherzan: Vinovații trebuie sa plateasca, nu poporul roman! A aparut dovada ca, atunci cand a aprobat inscrierea perimetrului de la Roșia Montana in patrimoniul UNESCO, fostul premier Dacian Cioloș a știut ca va expune Romania și pe cetațenii romani la un risc uriaș de plati daune de miliarde…

- Guvernul Romaniei a emis deja primele declarații privind decizia așteptata in arbitrajul Gabriel Resources vs. Romania. Aceste declarații sunt asociate unor despagubiri estimate la 2 miliarde de dolari, pe care Romania ar trebui sa le plateasca companiei miniere. Se pare ca tribunalul arbitral a ajuns…

